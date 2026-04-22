早く年末にならないかな！

折りたたみiPhone登場か？ と、今年はiPhoneに大きな変化が訪れそうな予感がしていますが、iPadの進化も期待されています。

中でも僕が気になっているのが、iPad miniちゃんの進化！ 今年はOLED（有機EL）化されたiPad miniが計画されているという情報があるんですよね！

今年後半、iPad miniが進化する？

韓国ETNewsの報道によると、Appleは、2027年の上半期にOLED版のiPad Airを計画。それに先駆けて、今年発売を計画しているiPad miniもOLED化されるとのこと。

登場時期はまだはっきりとはわかりませんが、今年後半という声がありますね。

となると、年末年始はOLEDで表現豊かになったiPad miniちゃんと過ごせるかもしれません。動画視聴が捗る未来が見えるッ！

ボディは刷新でしょうか？ お値段もちょっと心配

ただここで僕が気になるのは、どこまで変わるの？ ってところ。

現行の液晶から有機ELになればパネルが薄くなり、iPad Proがそうであるように、ボディはより薄く・軽く再設計できると思います。また防水化の噂もあったりして、身軽なiPad miniがさらにフッ軽になるわけで、それはもう期待大ですよね！

一方、そこまでのフルリニューアルをすると、価格も高くなりそうで…ちょっと怖いなと。

現行モデルは7万8800円からと、お世辞にもコスパの良いタブレットとは言えません。更に軽く・薄くなって値段やや増しくらいならまだ良いんですが、ボディ据え置きでパネルだけ変更とかになったら、ちょっと泣くと思います。

まぁ、それでも僕は買いますが。この子が好きなので。

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Source: MacRumors, ETNews