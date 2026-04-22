Ｊ２磐田は２２日、今季就任した志垣良監督（４５）との契約を同日付で解除したと発表した。後任には三浦文丈コーチが昇格し、同日から指揮を執る。１９７２年に創設された伝統あるクラブは、１９９３年にＪリーグ準会員、９４年に正会員となった。かつては黄金時代を築いていたが、近年はＪ１とＪ２を行き来するシーズンが続いており、２０２５年から再びＪ２で戦っている。磐田はここ数年、監督交代が頻繁に行われている。