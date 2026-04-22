名波浩氏

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　Ｊ２磐田は２２日、今季就任した志垣良監督（４５）との契約を同日付で解除したと発表した。後任には三浦文丈コーチが昇格し、同日から指揮を執る。

　１９７２年に創設された伝統あるクラブは、１９９３年にＪリーグ準会員、９４年に正会員となった。かつては黄金時代を築いていたが、近年はＪ１とＪ２を行き来するシーズンが続いており、２０２５年から再びＪ２で戦っている。

　磐田はここ数年、監督交代が頻繁に行われている。１４年途中から１９年途中まで指揮を執った名波浩監督（現日本代表コーチ）以降、１年以上にわたりチームを率いたのは、２３〜２４年の横内昭展氏のみ。クラブの安定したチーム作りが課題となっている。

　◇磐田の最近の成績と監督（※敬称略）

年　　所属　順位　監督

１３　Ｊ１　１７　森下仁志→長沢徹→関塚隆

１４　Ｊ２　４　　シャムスカ→名波浩

１５　〃　　２　　名波浩

１６　Ｊ１　１３　〃

１７　〃　　６　　〃

１８　〃　　１６　〃

１９　〃　　１８　名波浩→鈴木秀人→小林稔→フベロ

２０　Ｊ２　６　　フベロ→鈴木政一

２１　〃　　優勝　鈴木政一→服部年宏

２２　Ｊ１　１８　伊藤彰→渋谷洋樹

２３　Ｊ２　２　　横内昭展

２４　Ｊ１　１８　〃

２５　Ｊ２　５　　ジョン・ハッチンソン→安間貴義

２６　〃　　？　　志垣良→三浦文丈