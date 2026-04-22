Ｊ２磐田は２２日、今季就任した志垣良監督（４５）との契約を同日付で解除したと発表した。後任には三浦文丈コーチが昇格し、同日から指揮を執る。

１９７２年に創設された伝統あるクラブは、１９９３年にＪリーグ準会員、９４年に正会員となった。かつては黄金時代を築いていたが、近年はＪ１とＪ２を行き来するシーズンが続いており、２０２５年から再びＪ２で戦っている。

磐田はここ数年、監督交代が頻繁に行われている。１４年途中から１９年途中まで指揮を執った名波浩監督（現日本代表コーチ）以降、１年以上にわたりチームを率いたのは、２３〜２４年の横内昭展氏のみ。クラブの安定したチーム作りが課題となっている。

◇磐田の最近の成績と監督（※敬称略）

年 所属 順位 監督

１３ Ｊ１ １７ 森下仁志→長沢徹→関塚隆

１４ Ｊ２ ４ シャムスカ→名波浩

１５ 〃 ２ 名波浩

１６ Ｊ１ １３ 〃

１７ 〃 ６ 〃

１８ 〃 １６ 〃

１９ 〃 １８ 名波浩→鈴木秀人→小林稔→フベロ

２０ Ｊ２ ６ フベロ→鈴木政一

２１ 〃 優勝 鈴木政一→服部年宏

２２ Ｊ１ １８ 伊藤彰→渋谷洋樹

２３ Ｊ２ ２ 横内昭展

２４ Ｊ１ １８ 〃

２５ Ｊ２ ５ ジョン・ハッチンソン→安間貴義

２６ 〃 ？ 志垣良→三浦文丈