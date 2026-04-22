【その他の画像・動画等を元記事で観る】 渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCを務める日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、5月6日19時から放送されることが決定した。 ■GWの夜に、音楽とともに“ありがとう”を届ける 本番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。渡辺翔太（Snow Man）と波瑠が、音楽特番で初めてMCタッグを組む。 番