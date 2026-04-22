Snow Man渡辺翔太×波瑠がMC担当！日テレ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCを務める日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、5月6日19時から放送されることが決定した。

■GWの夜に、音楽とともに“ありがとう”を届ける

本番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。渡辺翔太（Snow Man）と波瑠が、音楽特番で初めてMCタッグを組む。

番組では、人生の様々な瞬間に寄り添ってきた楽曲として、日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。

昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストのあの頃の映像まで。さらに、上半期のヒット曲や話題の楽曲を、アーティスト本人がスペシャルパフォーマンス。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となっている。

その他、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。

■番組情報

日本テレビ系『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』

05/06（水・祝）19:00～21:54

MC：渡辺翔太（Snow Man）、波瑠

出演アーティスト：近日公開