特殊詐欺の被害が急増する中、石川県小松市で21日、開かれた防犯教室では、演劇や替え歌を通して注意が呼びかけられました。小松市国府台で地域の高齢者に向け開かれた防犯教室では、芝居を通じて特殊詐欺への注意が呼びかけられました。演劇のシーン被害者「え！本当け？」「9万8000円返ってくるっけ！？」詐欺グループ「封筒が送付してあるんですが、届いておりませんでしょうか？」被害者「そんな届いてるのなんか見たことない