特殊詐欺の被害が急増する中、石川県小松市で21日、開かれた防犯教室では、演劇や替え歌を通して注意が呼びかけられました。

小松市国府台で地域の高齢者に向け開かれた防犯教室では、芝居を通じて特殊詐欺への注意が呼びかけられました。

演劇のシーン

被害者「え！本当け？」「9万8000円返ってくるっけ！？」

詐欺グループ「封筒が送付してあるんですが、届いておりませんでしょうか？」

被害者「そんな届いてるのなんか見たことないけどね。役所からくるんやし、特別な封筒に入っとるんかいね」

芝居を披露したのは、県内各地で活動を行うボランティア団体で、実際の被害事例をもとに、還付金詐欺などの手口を紹介しました。

特殊詐欺への注意喚起をする替え歌も披露

替え歌「もしもしみなさん気を付けて〜」

また、特殊詐欺の替え歌で、参加者の意識を高めました。

替え歌「あなたの財産狙われる」「はっきりきっぱり断ろう」

2026年に入って県内の特殊詐欺の被害額は、2025年の同じ時期に比べほぼ倍増していて、小松警察署では、「警察は24時間あいている。何かあれば、一人で悩まず連絡してほしい」と呼びかけています。