格闘家の朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLIONARENAKOBE）で約1年9カ月ぶりにリング復帰が発表された平本蓮に反応した。この日、3分3ラウンド判定なしのボクシングルールに基づいたスタンディングルールで皇治との対戦が発表された平本。未来は自身のXで「俺が強い奴らと3戦してる間休んで復帰戦、皇治って…笑」と反応した。平本は、24