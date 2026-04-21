格闘家の朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLION ARENA KOBE）で約1年9カ月ぶりにリング復帰が発表された平本蓮に反応した。

この日、3分3ラウンド判定なしのボクシングルールに基づいたスタンディングルールで皇治との対戦が発表された平本。

未来は自身のXで「俺が強い奴らと3戦してる間休んで復帰戦、皇治って…笑」と反応した。

平本は、24年7月の「超RIZIN.3」では“因縁”の未来と激突。衝撃の1R138秒TKO勝利を飾った。しかし試合後にネットで証拠音声データが投稿されるなど平本のドーピング疑惑が浮上。ドーピング検査の結果は陰性だった。そしてこの一戦をもって、未来は現役引退を決断。同年大みそかに未来の復帰が電撃発表された。さらに復帰戦では平本とのダイレクトリマッチも決定した。しかし平本は、試合前に向けた練習中に大ケガを負った。右肩外傷性肩関節不安定症という診断で全治6カ月。未来とのダイレクトリマッチは“白紙”になった。

今月18日の会見で顔を合わせた両者は舌戦を繰り広げていた。