2026年4月20日、中国メディアの第一財経は、動画アプリTikTokを運営する中国IT大手のバイトダンスの2025年通期純利益が、人工知能（AI）投資の重荷で前年比70％超の減益となったと報じた。記事は、25年のバイトダンスの国内売上高が前年比約20％増、海外売上高が約50％増となり、海外売上の比率は24年の25％から30％超に上昇して過去最高を更新したと紹介。海外事業の急成長を支えているのはTikTokのEC事業だと伝えた。一方で、25