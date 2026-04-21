ファミリーマートでは4月21日から、「冷凍チョコバナナ」を発売しました。実はファミマの「冷凍チョコバナナ」は2025年に登場直後からSNSで話題となり、完売続出した伝説の商品です。出会えたらラッキー! どんな味かチェックしてみましょう。○"規格外バナナ"を救うサステナブルな取り組み「冷凍チョコバナナ」は名前からも分かるように、冷凍商品です。アイスの陳列されている冷凍ショーケースにあります。「冷凍チョコバナナ」(3