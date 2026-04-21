営業最高益見込みの割安銘柄4月終盤から本格化する3月期決算企業の本決算発表シーズンを前に、株式市場では毎年おなじみの「ガイダンスリスク」が意識されている。企業側が期初段階で示す業績計画は慎重な内容が示されるケースが多い。いわゆる保守的な計画が投資家をいったん失望させやすい季節を迎えようとしている。昨年（2025年）は4月のトランプ関税という歴史的な外乱があり、3月期企業の期初計画は市場予想を平均で約14%下