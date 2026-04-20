工藤静香の誕生日をイモトアヤコがお祝いする様子が、それぞれのInstagramにて公開されている。 （参考：【画像】工藤静香の誕生日をイモトアヤコが祝福） 4月14日に56歳の誕生日を迎えた工藤。工藤は「忙しいのに～」「絢ちゃんがお祝いをしてくれました～」「時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達。しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」と綴り、バースデーケーキを挟んで