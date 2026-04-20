ユーロ圏１０年債利回り格差仏６３、伊７４ｂｐ縮小傾向示す ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ2.991 フランス3.62（+63） イタリア3.732（+74） スペイン3.43（+44） オランダ3.112（+12） ギリシャ3.704（+71） ポルトガル3.379（+39） ベルギー3.548（+56） オーストリア3.271（+28） アイルランド3.2