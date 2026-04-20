ＢＩＧＢＡＮＧが１２日と１９日（現地時間）、米国カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロクラブで開催された「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル２０２６」（以下コーチェラ）に出演し、１９日にはワールドツアー開催を発表したと２０日、韓国メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。記事によるとＧ−ＤＲＡＧＯＮは「ＢＩＧＢＡＮＧは今年、デビュー２０周年を迎えた。そこで、とて