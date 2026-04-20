ＢＩＧＢＡＮＧが１２日と１９日（現地時間）、米国カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロクラブで開催された「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル ２０２６」（以下コーチェラ）に出演し、１９日にはワールドツアー開催を発表したと２０日、韓国メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。

記事によるとＧ−ＤＲＡＧＯＮは「ＢＩＧＢＡＮＧは今年、デビュー２０周年を迎えた。そこで、とても特別なニュースを『コーチェラ』で初めて発表したい。ＢＩＧＢＡＮＧの２０周年記念ワールドツアーが８月から始まる。楽しみにしていてほしい」と叫び、歓声を誘ったという。

ＳＯＬは「２０周年という長い間、僕たちを愛し、待ち、応援してくれてありがとう。僕たちにできることは、良い音楽とステージで恩返しすることだと思う。皆さんがいなければ、ここまで来られなかった。愛している」とファンへ思いを伝えたとした。

最近ＳＮＳ上で、ＢＩＧＢＡＮＧの所属事務所・ＹＧエンターテインメントが「８月２２日と２３日に、高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムの貸し切り手続きを行った」といううわさが浮上していたという。