プリンスアイスワールド愛媛公演フィギュアスケートの2006年トリノ五輪女子シングル金メダリストの荒川静香さんが、愛媛県で開催されたアイスショー「プリンスアイスワールド」愛媛公演に出演。引退から20年が経過した現在も変わらぬ演技を披露し、現地ファンを沸かせた。愛媛県PRキャラクター「みきゃん」の被り物をかぶり、両手でピースサインを作るお茶目な姿や、モニターに映し出されたキャラクターの前でポーズをとる写真