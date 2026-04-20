松戸競輪場で２４日から２６日まで開催される「第４回オールガールズクラシック」のＰＲのため、坂本健司松戸市公営競技事務所所長、元ガールズケイリン選手の日野未来さんらが、大阪市のデイリースポーツを訪問した。今年初のガールズケイリンＧ１で、優勝者には年末にいわき平競輪場で行われる「ガールズグランプリ」への出場権が与えられるビッグレース。優勝賞金が昨年の７００万円から１０００万円に大幅増となり、ガール