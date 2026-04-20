持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月17日より、4月新商品のTVCM『さっぱり! おろしかつめし&たけのこごはん』篇を順次放映している。ほっともっと「おろしかつめし」「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類が販売されている。ほっともっと新TVCM『さっぱり！