40代で筋トレをするか、しないか。この選択が、その後の人生に思っている以上に大きな差を生む。体力や見た目だけでなく、将来の健康リスクにいたるまで、その差は年齢とともに広がっていく。なぜ、ここまで違いが生まれるのか。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介