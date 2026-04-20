タイミーが続伸している。同社はきょう、介護・医療特化の人材事業などを手掛けるベネッセキャリオス（東京都千代田区）と戦略的業務提携に向け基本合意したと発表。介護無資格・未経験者の業界流入と潜在有資格者の掘り起こしを実現する統合的な支援体制を構築するとしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS