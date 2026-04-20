北朝鮮の金正恩総書記は19日、短距離弾道ミサイルの発射実験を視察した。国営メディアによると、改良型「火星11」5発が発射され、広範囲を攻撃できるクラスター弾を搭載していたとみられる。金総書記は実験の成果を強調し、軍事的意義を評価した。共にミサイル発射実験を視察北朝鮮の労働新聞はミサイル総局が19日、短距離弾道ミサイル「火星11」改良型の発射実験を行い、金総書記がジュエ氏とされる娘と共に視察したと伝えた。発