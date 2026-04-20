タレントのヒロミ（61）とモデルでタレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（24）が20日、都内で行われた「第2回 HiKOKI BUILDER’S SPIRIT AWARD」授賞式に登壇。「職人」をテーマにしたトークを展開した。【全身ショット】華やか！タイトなワンピース姿のゆうちゃみ同アワードは、建設業界をはじめ、社会や暮らしを支える人々をたたえ、過酷な環境であっても日々奮闘する職人や業界を応援したいという思いからつくられた。電動