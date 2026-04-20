ヒロミ、長嶋一茂の飲み仲間・ゆうちゃみを絶賛 “一茂をうまくあしらう” 「どう触れていいのか…」と困惑も
タレントのヒロミ（61）とモデルでタレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（24）が20日、都内で行われた「第2回 HiKOKI BUILDER’S SPIRIT AWARD」授賞式に登壇。「職人」をテーマにしたトークを展開した。
【全身ショット】華やか！タイトなワンピース姿のゆうちゃみ
同アワードは、建設業界をはじめ、社会や暮らしを支える人々をたたえ、過酷な環境であっても日々奮闘する職人や業界を応援したいという思いからつくられた。電動工具やエア工具を使用する職人を対象に、仕事への志・情熱などを伝え、「職務に対する最も高い志」を持つ人が選出される。昨年11月14日から12月9日までの募集期間中にエントリーされた応募者の中から、最終選考に通過した6人が参加した。
ヒロミは「HiKOKI」の職人応援隊長を務めている。ゆうちゃみとともに登壇したことについて、「息子たちよりも年下なので、どう触れていいのか…。60歳を過ぎているので、若い人にはなるべく迷惑にならないように話しかけております。老害にならないように」と冗談交じりに話し、会場を笑いを誘った。
ゆうちゃみはヒロミたちの世代の印象について問われると、「今よりも活発的というか、エネルギーの大きさは違うなと思います。年上の方と関わる機会とかも多いので、世代ギャップは感じないです」と語った。
ヒロミは、タレント・長嶋一茂と飲み仲間だと言われているゆうちゃみのことを「ゆうちゃみの世代は頑張るんですよ」と絶賛した後、「一茂をうまくあしらうんですよ」とにやり。一茂については「一茂が偉いのは、この世代とも付き合おうと、ご飯食べに行ったりとか、そのように努力をしてる人は僕はすごいと思うんですよ」と褒めていた。
【全身ショット】華やか！タイトなワンピース姿のゆうちゃみ
同アワードは、建設業界をはじめ、社会や暮らしを支える人々をたたえ、過酷な環境であっても日々奮闘する職人や業界を応援したいという思いからつくられた。電動工具やエア工具を使用する職人を対象に、仕事への志・情熱などを伝え、「職務に対する最も高い志」を持つ人が選出される。昨年11月14日から12月9日までの募集期間中にエントリーされた応募者の中から、最終選考に通過した6人が参加した。
ゆうちゃみはヒロミたちの世代の印象について問われると、「今よりも活発的というか、エネルギーの大きさは違うなと思います。年上の方と関わる機会とかも多いので、世代ギャップは感じないです」と語った。
ヒロミは、タレント・長嶋一茂と飲み仲間だと言われているゆうちゃみのことを「ゆうちゃみの世代は頑張るんですよ」と絶賛した後、「一茂をうまくあしらうんですよ」とにやり。一茂については「一茂が偉いのは、この世代とも付き合おうと、ご飯食べに行ったりとか、そのように努力をしてる人は僕はすごいと思うんですよ」と褒めていた。