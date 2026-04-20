お笑いコンビ、ゆにばーす川瀬名人（41）が20日までにXを更新。自身に不幸がある度に「いいね」を押してくる芸人を実名告白した。川瀬は19日に「今、大阪行きの新幹線の時間変更するため券売機に新幹線の切符をぶち込んだらピーと鳴り出して切符が出てこず係員の方を呼んでも切符は見つからなかったカメラを確認してもらうと僕が切符を入れるところが映ってないという切符を新しくご購入頂くしかないらしい今新横浜を通過