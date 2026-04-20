パルマ鈴木彩艶がニコロ・ザニオーロのシュートをストップしたイタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶は現地時間4月18日に行われたセリエA第33節ウディネーゼ戦に先発出場した。アウェーで1-0の完封勝利に貢献。イタリアのスポーツ専門放送局「ユーロスポーツ」は、試合終了間際に見せたビッグセーブを「スズキによる奇跡」と称賛し、チーム最高タイとなる「7点」の高評価を与えている。試合は後半6分にネスタ・エルフェッジの