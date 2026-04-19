日本代表ＭＦ久保建英が所属するスペイン１部レアル・ソシエダードは１８日（日本時間１９日）、スペイン国王杯決勝でアトレチコ・マドリードを破って６年ぶりの優勝。２―２で迎えた延長戦で決着がつかず、ＰＫ戦を４―３で制した。久保にとってプロ初タイトルとなった。久保は後半４３分から出場。後半３８分に２―２に追いつかれた直後だった。試合は９０分で決着がつかず、突入した延長では攻撃をけん引したが、相手ゴール