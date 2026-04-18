NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年4月16日付で、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）が主導する火星探査ミッション「Rosalind Franklin（ロザリンド・フランクリン）」に対する支援プロジェクトについて、本格的な実装フェーズへ移行させることを承認したと発表しました。欧露の協力解消で危ぶまれたESAのRosalind Franklinミッションは、「火星で生命の痕跡を探す」という大きな目標に向けて新たな一歩を踏み出しました。【▲ 火星表面で