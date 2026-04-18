サッカー元日本代表ＤＦの中澤佑二さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。Ｗ杯の大舞台での強烈な体験を明かした。今回のテーマは６月開幕の北中米Ｗ杯に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結。Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開した。ドイツ、南アフリカの２大会出場の中澤さんは国の威信をかけた戦いゆえの珍体験とし