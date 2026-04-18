スポーツ庁などの看板＝東京都千代田区霞が関、2015年全国の小中学校で、プールでの水泳授業を取りやめる事例が増えていることを受け、スポーツ庁が実態調査に乗り出したことが18日、分かった。施設の老朽化や猛暑により、座学のみとするケースや民間施設を活用するなど、在り方が多様化。実施場所や形態、指導体制について各地の教育委員会などに確認し、今後の政策の参考とする。水難事故防止の観点から、現在の学習指導要領