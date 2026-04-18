[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](ユアスタ)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 1 堀田大暉DF 3 奥山政幸DF 22 高田椋汰DF 44 井上詩音MF 2 五十嵐聖己MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 14 相良竜之介MF 42 石井隼太FW 18 梅木翼FW 27 岩渕弘人控えGK 41 高橋一平DF 19 マテウス・モラエスDF 55 ハン・ホガンMF 6 松井蓮之MF 15 南創太MF 26 横山颯大MF 37 杉山耀建FW 11 小林心FW 20 中田有