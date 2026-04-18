[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 1 堀田大暉

DF 3 奥山政幸

DF 22 高田椋汰

DF 44 井上詩音

MF 2 五十嵐聖己

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 42 石井隼太

FW 18 梅木翼

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 41 高橋一平

DF 19 マテウス・モラエス

DF 55 ハン・ホガン

MF 6 松井蓮之

MF 15 南創太

MF 26 横山颯大

MF 37 杉山耀建

FW 11 小林心

FW 20 中田有祐

監督

森山佳郎

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 14 小竹知恩

DF 17 知念哲矢

DF 42 マテイ・ヨニッチ

DF 88 升掛友護

MF 7 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 24 西谷和希

FW 8 山下敬大

FW 19 ダヴィド・モーベルグ

FW 23 吉田篤志

控え

GK 16 児玉潤

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 33 乾貴哉

MF 6 加藤丈

MF 18 加藤大

FW 9 鈴木武蔵

FW 29 齋藤恵太

FW 77 田中パウロ淳一

監督

今矢直城