仙台vs栃木C スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 42 石井隼太
FW 18 梅木翼
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 41 高橋一平
DF 19 マテウス・モラエス
DF 55 ハン・ホガン
MF 6 松井蓮之
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 11 小林心
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 14 小竹知恩
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 23 吉田篤志
控え
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 29 齋藤恵太
FW 77 田中パウロ淳一
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 42 石井隼太
FW 18 梅木翼
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 41 高橋一平
DF 19 マテウス・モラエス
DF 55 ハン・ホガン
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 11 小林心
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 14 小竹知恩
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 23 吉田篤志
控え
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 29 齋藤恵太
FW 77 田中パウロ淳一
監督
今矢直城