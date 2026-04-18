今回もスタディーJAPAN 2年目突入記念として、25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンで川島・吉澤・松倉の3人ロケ！ まず清掃クルー「パークサービス」の基礎を学んだ3人は、実際に開園中のパーク内で清掃に挑戦！ 次に、大人気のアクション・ショー「ウォーターワールド」で水に濡れた巨大シアターの半分を15分で清掃！果たして時間内に清掃を終わらせることができたのか？ そして最後は「ウィザーディ