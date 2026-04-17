グラビアアイドルの南雲るいが15日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。魅力的なバスケ女子ショットを公開した。 【写真】魅力的なバスケ女子に…君が好きだと叫びたい!? 「どうかな」とひと言だけ添えて、水色のタンクトップでバスケットボールを抱える上半身のカットを披露。アンダーウェアを着けていないような無防備すぎる衣装で、左手はそえるだけ…どころか左脇を全開。“チャームポイント”