ファミリーマートは4月21日から、通販代金・税金・公共料金などの支払い時にアプリ「ファミペイ」を提示のうえスタンプをためてコースを選んで応募すると、宝塚歌劇 星組貸切公演のチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。「宝塚歌劇 星組 貸切公演」に抽選でご招待○話題のインド映画「RRR」を舞台化キャンペーンの対象となるのは、2022年に公開され世界中を熱狂の渦に巻き込んだインド映画