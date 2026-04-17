【モデルプレス＝2026/04/17】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が2026年4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。Jin（ジン）、RM（アールエム）、j-hope（ジェイホープ）とともに日本の飲食店を訪れる様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】VらBTSメンバー「オーラ隠せてない」日本満喫する姿◆V、メンバーとの日本降臨ショット披露Vは「わさび爆弾」と添え、Jinらメンバーとともに食事を楽しむ様子を公開。さらに「2年