“約7年ぶり日本公演開催”BTS、メンバー4人で日本の飲食店へ Vが2年前の秘蔵ショット公開「貴重」「オーラ隠せてない」と話題
【モデルプレス＝2026/04/17】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が2026年4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。Jin（ジン）、RM（アールエム）、j-hope（ジェイホープ）とともに日本の飲食店を訪れる様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】VらBTSメンバー「オーラ隠せてない」日本満喫する姿
Vは「わさび爆弾」と添え、Jinらメンバーとともに食事を楽しむ様子を公開。さらに「2年前のことです」とつづり、金髪姿で撮影した秘蔵ショットも披露した。また、Vが訪れた飲食店も同日、InstagramでVを含むメンバー4人との集合ショットを投稿。日本を満喫している様子が伝わる写真となっている。
BTSは、2026年から2027年にかけて、自身最大規模のワールドツアー「BTS WORLD TOUR」を開催。現在、世界34都市で全79公演を予定しており、2026年4月9日・11日・12日に行われる韓国・高陽公演を皮切りにスタートし、海外公演の幕開けとして、「BTS WORLD TOUR 釻ARIRANG釻IN JAPAN」が4月17日・18日の2日間、東京ドームで行われる。なお、日本での公演は、2019年7月開催の「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION」以来、約7年ぶりとなる。
この投稿を受け、ファンからは「貴重」「満喫してて嬉しい」「メンバーで食事行ってるの尊い」「眼福」「オーラ隠せてない」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】VらBTSメンバー「オーラ隠せてない」日本満喫する姿
◆V、メンバーとの日本降臨ショット披露
Vは「わさび爆弾」と添え、Jinらメンバーとともに食事を楽しむ様子を公開。さらに「2年前のことです」とつづり、金髪姿で撮影した秘蔵ショットも披露した。また、Vが訪れた飲食店も同日、InstagramでVを含むメンバー4人との集合ショットを投稿。日本を満喫している様子が伝わる写真となっている。
◆Vの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「貴重」「満喫してて嬉しい」「メンバーで食事行ってるの尊い」「眼福」「オーラ隠せてない」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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