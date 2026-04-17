岡山が筑波大学DF小川遼也の来季加入内定を発表ファジアーノ岡山は4月17日、筑波大学に所属するDF小川遼也の2026-27シーズン（2027年1月）からの加入が内定したと発表した。大学サッカー界を代表する実力者の獲得に、ファンからは「エグいのきた」「ファジのスカウト凄いな」と大きな反響が寄せられている。富山県出身の小川は、カターレ富山の下部組織を経て筑波大学へ進学した。184cm、84kgの恵まれた体格を誇るセンターバッ