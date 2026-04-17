岡山が筑波大学DF小川遼也の来季加入内定を発表

ファジアーノ岡山は4月17日、筑波大学に所属するDF小川遼也の2026-27シーズン（2027年1月）からの加入が内定したと発表した。

大学サッカー界を代表する実力者の獲得に、ファンからは「エグいのきた」「ファジのスカウト凄いな」と大きな反響が寄せられている。

富山県出身の小川は、カターレ富山の下部組織を経て筑波大学へ進学した。184cm、84kgの恵まれた体格を誇るセンターバックで、2020年にはU-16日本代表候補、2021年にはU-17日本代表候補に選出されるなど、早くから世代別の代表候補として注目を集めてきた経歴を持つ。

今季も、第40回デンソーカップチャレンジサッカー刈谷大会の関東選抜Aや、第25回大学日韓定期戦の全日本大学選抜に名を連ねるなど、大学サッカー界で屈指の評価を得ている。小川はクラブを通じ、昨秋に練習参加した際、「クラブ、サポーター、地域が一体となり、まさに街全体がクラブを応援し、後押しをしてJ1の舞台で戦っていることを強く感じました」とコメントを発表した。

また、自身が生まれた2004年に岡山が誕生したという縁にも触れ、「同じ年月を重ねてきたこのクラブと、これから共に歩んでいけることを大変光栄に思っております」と思いを綴っている。

SNS上では「今年度の大学界屈指のDF」「今年の特Aクラスの大学生選手を獲得」「え、待ってめちゃめちゃすごいんじゃね？」「うわ、まじか」「ファジを選んでくれることがすごく誇らしい」「こりゃ凄い選手を引っ張ってきた」「これまたビッグニュース」「エグいのきた」「マジかぁ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）