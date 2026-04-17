ダイハツの「ちいさいスポーツカー」ついに市販化！2026年1月、カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」のダイハツブースで、一台の小さなクルマが大きな注目を集めました。それが、エントリーモデルの軽自動車として親しまれている「ミライース」をベースに、走りの楽しさを追求したスポーツカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing（ミライースDSR）」です。【画像】超カッコいい！ これが新型「ミライース”ターボ”