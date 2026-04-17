植田日銀総裁「対応は非常に難しい」発言で円全面安、豪ドルとユーロ高値更新 植田日銀総裁が慎重姿勢を維持したことから4月利上げ観測が後退、円全面安となっている。 ユーロ円は187.90円台まで上昇し1999年のユーロ導入以来の最高値を更新。豪ドル円は114.30円台に乗せ1990年以来の高値を更新。 植田日銀総裁は、G20は中東情勢の経済への影響かなり不透明という意見で一致したと述べた。原油高に伴う