TravisJapanの七五三掛龍也（30）が16日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。社内恋愛について語った。この日は令和の職場恋愛事情を徹底考察。ハラスメントに注意しつつ恋愛に発展させることの難しさについてトークが展開された。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太は「社内に好きな人がいたらどうアプローチしますか？」と質問。七五三掛は「僕めっちゃ見ると思います、相手の