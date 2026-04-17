18歳の女性の遺体が豊後大野市の山中で見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された58歳の男が「殺害した後、女性のスマホと凶器の刃物を捨てた」と供述していることがわかりました。 この事件は、先月2日から行方不明となっていた中津市の契約職員の18歳女性が豊後大野市の山中で遺体で発見されました。 警察は女性を捜索する中で接点があったとみられる大分市元町の無職・姫野忠文容疑者（58）を死体遺棄の疑いで逮捕・送検