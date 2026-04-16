◇パ・リーグロッテ5−3日本ハム（2026年4月16日ZOZOマリン）ロッテは日本ハムに逆転勝ちし、最下位を脱出した。サブロー監督（49）は、3−3の6回2死一、三塁で「4番」山本に代打・ポランコを送り、助っ人が決勝左前打をマークした場面を「僕も興奮しました」と振り返った。自身の「好采配」で連勝し借金を4まで戻した新指揮官は、「まだまだ借金が多いので、1つ1つ勝てるように頑張ります」と前を向いた。