女子ゴルフ、KKT杯バンテリンレディスオープン開幕を17日に控えた会場から大会の注目ポイントです。熊本･菊陽町の熊本空港カントリークラブでは、17日からKKT杯バンテリンレディスオープンが開催されます。今大会の注目を、大会PRサポーターで興和所属の竹村真琴プロに伺います。注目選手の1人は、熊本･南関町出身の大里桃子選手です。去年のバンテリンレディスでは惜しくも2位でした。今シー