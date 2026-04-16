女子ゴルフ、KKT杯バンテリンレディスオープン開幕を17日に控えた会場から大会の注目ポイントです。



熊本･菊陽町の熊本空港カントリークラブでは、17日からKKT杯バンテリンレディスオープンが開催されます。



今大会の注目を、大会PRサポーターで興和所属の竹村真琴プロに伺います。



注目選手の1人は、熊本･南関町出身の大里桃子選手です。





去年のバンテリンレディスでは惜しくも2位でした。今シーズンはここまで苦しい状況が続いていますけど、空港カントリーは知り尽くしたコースでもありますし、ぜひ地元優勝を狙ってほしい。続いては、熊本･玉名市出身の荒木優奈選手。ルーキーシーズンの去年初優勝を果たしました。実力は申し分ない選手。先々週にはプレーオフも経験しその勢いのまま地元でも活躍が期待されます。3人目は、熊本･菊陽町出身の笠りつ子選手。今シーズン第3戦で5年ぶりの優勝を果たしました。先月の優勝は笠さんらしい最後まで安定したプレーでの優勝でした。ベテランならではの落ち着いた冷静なプレーを皆さんには見てほしいです。熊本県勢の地元優勝に大いに期待したいところです。そのほか注目選手は、去年優勝した佐久間朱莉選手や九州･宮崎出身の菅楓華選手も、今シーズン強さを見せていますので、注目したいと思います。今年はどんなドラマが生まれるのでしょうか…。そして、竹村プロはPRサポーターとして大会を盛り上げてくださるんですよね。インスタグラムなどを通じて、現地から選手の声や、会場の様子などをたくさん発信していきます。インスタグラムで【竹村真琴】と検索して、ぜひご覧ください。天気もよさそうです。ぜひ会場で女子プロの熱い戦いを楽しんでください。チケットはローソンチケット、もしくは会場で当日券も販売されます。