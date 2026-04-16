Gakkenは4月16日、『大きな字でわかりやすい! はじめての健康マージャン教室』(監修:川島隆太、日本健康麻将協会)(1,760円)をショップ学研＋、Amazon、楽天ブックスなどで発売した。『大きな字でわかりやすい! はじめての健康マージャン教室』(監修:川島隆太、日本健康麻将協会)(1,760円)○脳の活性化や老化防止で注目の「健康マージャン」「健康マージャン」とは、「飲まない・賭けない・吸わない」をルールとした、健全な頭脳ス