物価高に苦しむ人が多い一方で、お金が余るほど余裕な人がいる。金融アナリストの高橋克英さんは「原因は個人の努力ではなく、金融政策が生んだ構造的な格差にある」という――。（第1回）※本稿は、高橋克英『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社＋α新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Sergii Kolesnikov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sergii Kol