北海道函館市の五稜郭公園内にある、ソメイヨシノの標本木です。連日待ち望まれているサクラの開花。先ほど４月１６日午後３時の観測で、気象台の職員が確認しましたが、つぼみは膨らんでいるものの、咲いている花は一輪もありませんでした。（函館地方気象台中田大貴さん）「きょうの開花は観測されませんでした。あすは気温がきょうよりも上がるということなので、もしかするとあすには開花するかもしれない」一方、札幌でも開