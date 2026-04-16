すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」は4月23日、「ポケモン」とのキャンペーンを全店で開催する。ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン○ピカチュウの"しっぽ"で開くハンバーグが登場「ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」(1,429円)が登場する。ポケモン30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニュー。熱々のミニチーズINハンバーグから溢